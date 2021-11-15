Премьер-министр Монголии принял посла США Майкла Клечески

CentralAsia (MNG) - 15 ноября 2021 года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэн принял посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Михаила Клечески.

В начале встречи премьер-министр поблагодарил правительство США за пожертвование 1 млн 88 тыс. 100 доз вакцины Pfizer Монголии через COVAX.

«В Соединенных Штатах Центры США по контролю за заболеваниями одобрили вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Наша страна направила в BioNTec/Pfizer письмо с просьбой дать совет по вакцинации детей», - сказал премьер-министр.

Посол Майкл Клечески сказал, что изучит вопрос вакцинации детей и предоставит информацию премьер-министру.

Правительство уделяет особое внимание укреплению электронного правительства и борьбе с коррупцией. Премьер возглавляет Национальную комиссию по борьбе с коррупцией. Премьер отметил, что создана Рабочая группа по борьбе с коррупцией, которая направлена ​​на усиление борьбы с коррупцией и достижение результатов, и выразил желание укреплять демократию и сотрудничество с США в борьбе с коррупцией.

В ходе встречи также обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр обозначил экономические приоритеты в контексте политики Возрождения, подчеркнув, что правительство сосредоточивает внимание на факторах, ограничивающих развитие, таких как транспорт и логистика, энергетика, производительность и источники финансирования. Он отметил важность активизации монголо-американских отношений и сотрудничества в рамках основных целей политики возрождения.

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