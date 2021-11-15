В Монголии количество бустерных прививок от COVID-19 превысило 500 тысяч

CentralAsia (MNG) - Третий раунд вакцинации продолжается в Монголии на фоне падения показателей коронавирусной инфекции.

Данные по коронавирусу по состоянию на 15 ноября показывают, что число заболевших коронавирусной инфекцией сокращается. За минувшие 24 часа в стране выявлен 491 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии.

В стране в настоящий момент насчитывается гораздо больше тех, кто получает бустерную дозу вакцины от COVID-19, нежели тех, кто делают первую прививку от коронавируса.

71,2% всего населения столицы Монголии были привиты полной дозой, а 262 тыс. 284 человека — бустерной.

При этом в стране, 2 млн 257 тыс. 590 человека (69,4%) получили первую дозу, а 2 млн 144 тыс. 617 человек (65,9%) были вакцинированы полностью или получили вторую дозу. И 502 тыс. 884 человека (15,0%) привиты бустерной дозой.

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