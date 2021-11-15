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В Казахстане прогнозируют до 20 градусов мороза

CentralAsia (KZ) -  «Казгидромет» предоставил прогноз погоды в Казахстане на 16-18 ноября.

На большей части республики ожидаются дождь и снег. В северных регионах – снег, туман, гололед, порывистый ветер с метелью.

17-18 ноября в южных, юго-восточных регионах синоптики прогнозируют сильные осадки.

18 ноября на западе республики осадки прекратятся.

«Температура воздуха понизится на северо-западе ночью до -12…-17°C, днем до -7…-12°C, на севере, в центре ночью до -13…-20°C, днем до -5…-15°C, на востоке ночью до -6…-18°C, днем до -1…-10°C, в южных регионах ночью до -5…-13°C, днем до -5…+5°C», – говорится в сообщении.

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