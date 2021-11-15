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Таджикистан и Иран готовят долгосрочную программу торгово-экономического сотрудничества

CentralAsia (TJ) -  Вопросы развития таджикско-иранского торгово-экономического сотрудничества обсуждены накануне в Тегеране, столице Ирана, передает «Авеста».

Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди встретился с министром экономики и финансов Исламской Республики Иран Саид Эхсоном Хондузи.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Ирана в Таджикистан (16-18 сентября 2021 г.).

Как сообщили в МИД РТ, в том числе обсуждены вопросы подготовки «Долгосрочной программы торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном до 2030 года».

Стороны отметили необходимость задействования всех имеющихся возможностей и потенциала для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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