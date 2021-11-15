В Узбекистане с начала года экспорт обуви превысил импорт на $14,8 млн

CentralAsia (UZ) - В январе - сентябре Узбекистан экспортировал в 14 зарубежных стран обувь на сумму $24,7 миллиона долларов США, сообщает Госкомстат республики.

Несмотря на сокращение экспорта обуви на $3,6 миллиона (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и увеличение импорта данного вида товара на $4,5 миллиона (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), экспорт в первые девять месяцев этого года превысил импорт на $14,8 миллиона.

Основными покупателями узбекской обуви стали страны-соседи (Кыргызстан на $13,7 миллиона, Казахстан – $5,7 миллиона, Таджикистан – $3,7 миллиона и Афганистан – $568 тысяч ), а также Россия.

Лидерами среди регионов-экспортеров данного вида товаров стали Андижанская ($9,6 миллиона), Самаркандская ($5,8 миллиона), Ферганская ($5,3 миллиона) и Ташкентская области ($1,5 миллиона).

За указанный период страна импортировала из 45 зарубежных стран 2,7 миллиона пар обуви на сумму $9,9 миллиона. Больше всего данного вида товара было куплено Узбекистаном в Китае ($4,4 миллиона), Турции ($2,8 миллиона), Вьетнаме ($756,5 тысячи), России ($397,5 тысячи), Италии ($331 тысячи), Чехии ($229,2 тысячи), Индонезии ($180,5 тысячи), Индии ($114,1 тысячи), Кыргызстане ($99,5 тысячи), Испании ($77,7 тысячи) и Португалии ($60,9 тысячи).