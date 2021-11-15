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В Узбекистане сотрудник районного отделения МЧС найден с перерезанным горлом

CentralAsia (UZ) -  Тело мужчины с колото-резанными ранениями было найдено на одном из полей Мирзаабадского района Сырдарьинской области.

Эту информацию местным изданиям подтвердил руководитель информационной службы Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что погибший работал в Мирзаабадском районном отделении МЧС.

По данным Мирзаабадского РОВД, тело 53-летнего Г.А. было обнаружено 11 ноября в 16:30 на полевом участке Мирзаабадского района с перерезанным горлом.

При обыске на месте происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты коричневый кухонный нож, бритва "Рапира" и другие предметы.

Первоначальное заключение судебно-медицинской экспертизы пришло к выводу, что его смерть мужчины была вызвана разрывом кровеносных сосудов шейного отдела, трахеи и пищевода, а также потерей крови.

Прокуратура Мирзаабадского района расследует дело.

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