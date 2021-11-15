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Глава МИД Узбекистана посетит с визитом Брюссель
Министр Абдулазиз Камилов
Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) -  15-17 ноября 2021 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит Брюссель для участия в 16-м заседании Совета сотрудничества «Республика Узбекистан – Европейский Союз».

В рамках визита делегация Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Совет сотрудничества заседает на уровне министров, состоит из членов Правительства Республики Узбекистан, членов Совета Европейского Союза и членов Комиссии ЕС. Совет сотрудничества осуществляет наблюдение за применением СПС, изучает основные проблемы, возникающие в рамках СПС и любые другие вопросы представляющие взаимный интерес Сторон, делает соответствующие рекомендации, рассматривает споры между Сторонами, возникающие по вопросам применения и толкования СПС.

Председательство в Совете сотрудничество осуществляется попеременно представителями Узбекистана и Европейского Союза.

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