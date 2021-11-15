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В России за сутки выявлено 38 420 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 664 (6,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 217,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 508 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 940 тыс. 008 человек.

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