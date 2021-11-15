Ташкентские греки поддерживают свою культуру почти в 3800 километрах от родины - СМИ

CentralAsia (UZ) - В восточной части Узбекистана, среди холмистых пустынь и песчаных дюн Средней Азии, живет небольшая община ташкентских греков.

Греческая диаспора, которая когда-то исчислялась десятками тысяч людей, живут и работают в Узбекистане. Многие из них никогда не ездили в Грецию, но когда их спрашивают, по-прежнему говорят: «Я не узбек, я грек».

Чтобы понять эволюцию греческой общины Узбекистана, нужно понять ее истоки. Подобно многим историям о массовом перемещении, история греков Узбекистана трагична, это история разделения, войн и беспорядков.

«Греки пришли в Среднюю Азию двумя волнами, - говорит Костас Политис, президент Греческого культурного центра (ранее Греческая ассоциация Ташкента) в Ташкенте.

Две волны греков в Ташкенте

«Первая волна пришла во время Второй мировой войны, в 1944 году, когда Сталин вытеснил от 30 до 40 тысяч понтиакских греков, многие из которых жили в горах Кавказа и в современной Грузии, и отправил их на юг Узбекистана, в Ферганскую область, которая в то время еще считалась Казахстаном». В этом районе была неплодородная земля, которая почти не обрабатывалась, и Сталин знал, что греки разбираются в сельском хозяйстве, они были хорошими фермерами, поэтому греческое население занялось развитием сельского хозяйства.

Вторая волна была политическими беженцами в 1949 году, с окончанием гражданской войны в Греции, повстанцы - «андартес» - отправились в Албанию и Югославию, чтобы избежать преследований; они забрали свои семьи, жен и детей и покинули страну. Из этих людей примерно 12000 были собраны Коммунистической партией и отправлены в Грузию, помещены в лодки, а затем погружены в поезда и доставлены в Ташкент.

«Большинство из этих людей думали, что едут в Пирей, - мрачно описывает Политис. - Они понятия не имели, куда они на самом деле собирались. И после двух недель путешествия, не имея ничего, кроме одежды, при немыслимых обстоятельствах они были доставлены в Ташкент как политические беженцы».

Трагическая история массового похищения детей, которую многие называют «пайдомазома», также имела место в это время; детей разлучили с семьями и отправили в школы в соседних странах, таких как Чехословакия, для обучения у местных греческих учителей. В результате этой политики из 12 000 греков, переведенных в Ташкент, только 28 из них были детьми. Не прошло и шести или семи лет, как почти 3000 детей наконец воссоединятся со своими семьями в Ташкенте.

Эти две самобытные греческие общины не общались друг с другом; греки-понтиаки в Фергане находились в изгнании и считались преследуемыми людьми, тогда как ташкентские греки были политическими беженцами, которых поддерживало местное коммунистическое правительство. Статус политических беженцев и желание Коммунистической партии внушить идеологию большему количеству людей стали причиной того, что им были предоставлены ресурсы и права, что привело к созданию растущей греческой общины в отдаленном регионе Центральной Азии.

«Для местных узбеков Греческий центр был как элита»

Так, в 1964 году на земле, подаренной греческой общине Коммунистической партией, ташкентские греки собственными руками построили штаб ассоциации. Именно в этом трехэтажном здании ташкентские беженцы поддерживали греческую культуру почти в 3800 километрах от Родины.

«Коммунистическая партия уделяла много внимания общественным собраниям. Его активно продвигали по всему советскому региону; они хотели, чтобы люди постоянно что-то делали, чтобы укрепить представление о том, что все одинаковы. Итак, греки, с нашей культурой и традициями, по своей сути, социальны. Мы танцуем, у нас есть «панигирия», мы строим сообщество и делаем что-то вместе », - поясняет Политис.

«Для местных узбеков «Греческий центр» был подобен элитному, эксклюзивному клубу, полному жизни и далекому от их собственного консервативного, мусульманского стиля. Они восхищались нами, почти завидуя энергии и радости, - говорит Политис.

В течение двух десятилетий Ассоциация была центром греческого общества, с еженедельными мероприятиями и собраниями, она служила эпицентром общины, как и Греческая православная церковь в Северной Америке, Австралии и в других местах, где селились члены греческой диаспоры.

Греция разрешает репатриацию политических беженцев

В то время существовали стипендиальные фонды внутри Ассоциации и из Греции, что позволяло детям посещать летний лагерь в Греции и лично общаться с языком, культурой и людьми.

Возможно, именно эта глубокая связь с Грецией заключалась в том, что в 1982 году, когда греческое правительство ввело в действие Закон об амнистии, разрешивший возвращение и репатриацию политических беженцев, значительный процент греков Узбекистана вернулись на свою историческую родину. В то десятилетие около 90% ташкентских греков уехали.

Это был период большой радости для многих, когда они воссоединились со своим народом и своей землей, но те, кто остался, должны были примириться с этим, и к началу 2000-х Культурная ассоциация была почти заброшена. Сегодня в Ташкенте осталось всего 1200 греков, примерно от 12 до 13% из которых - дети.

«Хотя греческое правительство почти забыло греков Ташкента, греки Ташкента никогда не забудут Грецию, - отмечается в статье, опубликованной в Greek Reporter.