В Узбекистане планируют ввести штрафы за прием на работу родственников

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен проект закона, в рамках которого планируется штрафовать за прием на работу родственников, сообщает Podrobno.uz.

Документ вносит изменения и дополнения в Трудовой кодекс и Кодекс об административной ответственности. В первом кодексе планируется прописать запрет на прием на работу родственников, а во втором – штраф за его нарушение. Речь идет о работе в рамках одного государственного органа или, если один из родственников работает в организации, непосредственно контролируемой вышестоящей структурой, где работает другой родственник.

Под родственниками понимаются лица, состоящие в прямом и близком родстве (родители, дети, внуки, правнуки, прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, родители супругов, их братья и сестры, дети), а также супруги.

Штраф за несообщение работодателю о наличии близких родственников на предприятии планируется установить в размере от 15 до 20 БРВ (от 4 миллионов до 5,4 миллиона сумов, что эквивалентно $370-$500). Также штрафом будет наказываться руководитель госоргана, который знал о родстве своих подчиненных, но не принял должных мер, – от 25 до 30 БРВ (от 6,7 миллиона до 8,1 миллиона сумов или $620-$755).

Обсуждение проекта закона продлится до 30 ноября.