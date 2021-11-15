Банк развития Германии поддержит малый и средний бизнес Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане президент подписал постановление «О мерах по реализации проекта «Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса» с участием Банка развития Германии», сообщает "Норма".

Согласно документу, для финансирования проекта «Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса» в Узбекистане со стороны Банка развития Германии (KfW) между Узбекистаном и Германией подписаны заемное и грантовое соглашения.

Общая стоимость проекта определена в размере 29,8 млн евро, из них: кредит KfW составляет 26,8 млн евро; грант KfW – 3 млн евро на консультационные услуги, связанные с реализацией проекта.

Кредит выделяется по ставке 2% годовых на срок 30 лет, включая льготный период 10 лет.

Проект реализуется в Республике Каракалпакстан и во всех областях Узбекистана, срок реализации – 4 года.

Уже утверждена «Дорожная карта» по реализации проекта.

Исполнительным органом, ответственным за своевременную и полную реализацию, координацию и управление проектом, а также ведение мониторинга и отчетности в процессе реализации определен Минсельхоз Узбекистана.