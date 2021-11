В Кабуле произошел взрыв

CentralAsia (CA) - В результате взрыва бомбы в столице Афганистана Кабуле было ранено два человека, сообщает Министерство внутренних дел талибов.

Как пишет Reuters, оба устройства были магнитного типа, прикрепленные к машинам.

#update #alert Kabul explosion in pd was a road side mine that the target was unknow pic.twitter.com/lEtEVrHNj1

«Я был занят с покупателем, когда магазин сотрясло от бума. Я видел, как люди забирали жертв с места взрыва, я не знаю, были ли они мертвы или ранены», - сказал владелец магазина в районе Котэ Санги Ахмад Муртаза.

Представитель министерства внутренних дел Кари Сайед Хости заявил, что взрыв был вызван бомбой-липучкой, в результате чего пострадали два человека, но не сообщил подробностей.

#KabulExplosion

Today's explosion in Kabul took place in Kota e Sangi area, PD5. eyewitnesses say to Aamaj that the casualties are mainly civilians.#aamajnews pic.twitter.com/k9kYEoXJaJ