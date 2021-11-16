Сравнительное исследование в Монголии показывает, что вакцина Pfizer генерирует больше всего антител

CentralAsia (MNG) - Вакцина COVID-19 от Pfizer Inc/BioNTech дала самый сильный иммунный ответ в сравнительном исследовании четырех вакцин. В исследовании, проведенном Стэнфордским университетом, Фондом Оном и Национальным центром зоонозных заболеваний в Улан-Баторе, сравнивали вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sputnik V.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Host and Microbe, в котором было показано, что вакцина Pfizer вырабатывает наибольшее количество антител против коронавируса, в то время как вакцины Sinopharm и Sputnik V, потенциально восприимчивы к прорывным коронавирусным инфекциям.

Уровни защитных антител против той части вируса, которую Sars-CoV-2 использует для заражения клеток человека, сильно различались в каждой из четырех протестированных групп вакцин. Причины этих различий в иммунных ответах в настоящее время являются предметом интенсивных исследований.

Исследование было проведено в июле среди 196 полностью иммунизированных людей в Монголии, где были использованы все четыре прививки. Результаты показали, что реципиенты Sinopharm, которые в то время составляли около 89% вакцинированных взрослых в Монголии, а также меньшее количество людей, которым вводили вакцины Sputnik V или AstraZeneca, могли быть восприимчивы к прорывным инфекциям.

Различия в иммунных ответах, обнаруженные между вакцинами каждого типа, вероятно, связаны с такими факторами, как количество активных ингредиентов в каждой дозе и интервал между получением первого и второго прививок. «Относительно низкие» концентрации антител стимулировались вакцинами Sinopharm и Sputnik V, с промежуточными уровнями для вакцины AstraZeneca и самыми высокими значениями для вакцины Pfizer/BioNTech.

Авторы опубликованного исследования поделились: «Для дальнейшего распространения пандемии COVID-19 в Монголии и во всем мире могут потребоваться дополнительные меры общественного здравоохранения, такие как бустерные дозы вакцины, потенциально с более мощными типами вакцин», - пишет Ана Ови Рharmafile.com

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