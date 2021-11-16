Монгольский Тэрунофудзи начинает новую эру в качестве единственного йокодзуна после выхода на пенсию Хакухо

Хакухо (слева) и Тэрунофудзи // Хакухо (слева) и Тэрунофудзи

CentralAsia (MNG) - В воскресенье Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ возвестил о начале своего правления в качестве единственного ёкодзуна, сбив нового комусуби Кирибаяма в день открытия Гранд Сумо на Кюсю.

Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ, родившийся в Монголии, получил свой пятый императорский кубок по профессии во время своего дебюта в Гранд чемпиона на сентябрьских осенних соревнованиях. Несколько дней спустя после ухода на пенсию 45-кратного победителя матча соотечественника Хакухо, Ган-Эрдэнэ остался один на пике мира сумо.

Выдающийся путь Тэрунофудзи к этому моменту привел к тому, что в марте 2019 года он опустился со второго по величине ранга озэки вплоть до джонидана пятого уровня в результате серьезных травм с коленом и различных баллов по благополучию. Однако с тех пор он добился беспрецедентного возрождения, снова борясь со своим подходом к элитному дивизиону макуути в июле 2020 года и выиграв три из семи турниров, получив повышение до йокодзуна.

Йокодзуна Тэрунофудзи, озэки Такакэйсё и сэкивакэ Митакэуми одержали вторые победы во второй день Ноябрьского турнира в городе Фукуока.

Тэрунофудзи Харуо (照ノ富士 春雄), или Тэрунофудзи, настоящее имя Сэйдзан Сугиномори, имя при рождении Гантулгын Ган-Эрдэнэ, род. 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе, Монголия — японский борец сумо монгольского происхождения, 73-й йокодзуна в истории. Тэрунофудзи — пятый монгол и седьмой иностранец, получивший высшее звание в сумо. Один из самых популярных рикиси настоящего времени.

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