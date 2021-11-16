Монголия планирует очистить свои 8,94 миллиона запасов коксующегося угля до конца февраля 2022 года

CentralAsia (MNG) - Количество грузовиков для перевозки коксующегося угля из Монголии в Китай также увеличилось, что улучшило перспективы поставок, сказал основатель CIFCO Futures из Гуанчжоу. В октябре количество грузовиков, перевозящих уголь из Монголии в Китай, в среднем составляло 400 в день, что вдвое больше, чем в сентябре.

Монголия превратилась в одного из ключевых поставщиков угля в Китай из-за отсутствия австралийского угля, и с конца 2020 года между двумя странами почти не было торговли углем.

Правительство Монголии также планирует очистить свои 8,94 миллиона запасов коксующегося угля до конца февраля 2022 года и прогнозирует, что в ближайшем будущем количество угольных грузовиков из Монголии в Китай будет расти.

Пандемия нарушила поставки угля из Монголии в Китай в 2021 году, при этом повторяющиеся случаи задерживали таможенное оформление. Китай импортировал 10,5789 миллиона коксующегося угля из Монголии в январе-сентябре, что на 64% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют таможенные данные Китая.

В прошлом году торговые потоки угля из Монголии в Китай достигли исторического максимума после того, как в августе 2020 года уголь ежедневно перевозили около 2200 грузовиков, как сообщал ранее Platts.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения