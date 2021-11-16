Монголия выбирает цифровое управление для борьбы со взяточничеством и бюрократией

CentralAsia (MNG) - 11 ноября собрался Национальный комитет по переходу к электронному правительству и обеспечению государственных услуг без бюрократии и коррупции.

Комитет был создан и возглавлен премьер-министром Л. Оюун-Эрдэнэ с министром юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар в качестве заместителя председателя и председателем Управления связи и информационных технологий Б. Болор-Эрдэнэ в качестве секретаря комитета.

В настоящее время Монголия занимает 111-е место с 35 баллами из 100 по Индексу восприятия коррупции в 2020 году.

Из-за распространенных сообщений о взяточничестве и бюрократии в государственных организациях, предоставляющих общественные услуги, правительство в настоящее время стремится оцифровать все государственные услуги и, таким образом, стать «цифровой страной».

По окончании заседания Национального комитета Премьер-министр назначил следующие задачи:

улучшить правительственную горячую линию по связям с гражданами и общественностью номер 11-11 и механизм ее реагирования, поскольку исследование показало, что люди часто не знают, куда подавать информацию о коррупции в государственных организациях,

проводить встречи с лидерами политических партий по вопросам финансирования политических партий и получать предложения от организаций гражданского общества,

разработать кодекс этики для государственных служащих (помимо некоторых случаев, когда был установлен преференциальный режим при выдаче стипендий, были также случаи, когда сторона ложно подавала декларацию об имуществе и доходах. Кодекс этики должны быть разработаны такие вопросы)

разобрать разрешения на землю и лицензии на добычу полезных ископаемых в течение этого года.

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