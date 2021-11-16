Монголия выбирает цифровое управление для борьбы со взяточничеством и бюрократией

CentralAsia (MNG) - 11 ноября собрался Национальный комитет по переходу к электронному правительству и обеспечению государственных услуг без бюрократии и коррупции.
Комитет был создан и возглавлен премьер-министром Л. Оюун-Эрдэнэ с министром юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар в качестве заместителя председателя и председателем Управления связи и информационных технологий Б. Болор-Эрдэнэ в качестве секретаря комитета.
В настоящее время Монголия занимает 111-е место с 35 баллами из 100 по Индексу восприятия коррупции в 2020 году.
Из-за распространенных сообщений о взяточничестве и бюрократии в государственных организациях, предоставляющих общественные услуги, правительство в настоящее время стремится оцифровать все государственные услуги и, таким образом, стать «цифровой страной».
По окончании заседания Национального комитета Премьер-министр назначил следующие задачи:
- улучшить правительственную горячую линию по связям с гражданами и общественностью номер 11-11 и механизм ее реагирования, поскольку исследование показало, что люди часто не знают, куда подавать информацию о коррупции в государственных организациях,
- проводить встречи с лидерами политических партий по вопросам финансирования политических партий и получать предложения от организаций гражданского общества,
- разработать кодекс этики для государственных служащих (помимо некоторых случаев, когда был установлен преференциальный режим при выдаче стипендий, были также случаи, когда сторона ложно подавала декларацию об имуществе и доходах. Кодекс этики должны быть разработаны такие вопросы)
разобрать разрешения на землю и лицензии на добычу полезных ископаемых в течение этого года.