В Узбекистане оцифруют зачетки и студенческие билеты

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для минимизации человеческого фактора и искоренения коррупции в сфере образования бумажные зачетки и студенческие билеты заменят на ID-карты. Об этом заявил 13 ноября на видеоселекторном совещании глава министерства народного образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов .

«В системе высшего образования Узбекистана журналы, рейтинговые книжки не будут в бумажном виде. Также прошел проект бюджета по замене студенческих билетов на ID-карты и хранению в них всех необходимых данных», — заявил Тошкулов.

Цифровизация системы образования сократит расходы, сэкономит время, сделает процесс обучения открытым и прозрачным, подчеркнул чиновник.

Для цифровизации системы образования уже была запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS). С помощью этой системы были переведены в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления, сообщил Тошкулов.

Он заявил, что считает необходимым, чтобы расписание занятий студентов было в электронном формате в телефонах студентов и их родителей.

Также чиновник заявил, что стыдится перед зарубежными коллегами за то, что цифровизация высшего образования началась только сейчас.