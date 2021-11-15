ЕС намерен создать хаб в Узбекистане для помощи Афганистану

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Европейский союз планируют создать в Термезе хаб для гуманитарной помощи Афганистану, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Специальные представители по Афганистану президента Узбекистана Исматулла Иргашев и ЕС Томас Никлассон 15 октября обсудили в Брюсселе вопросы по афганской тематике.

«Никлассон высоко оценил содействие Узбекистана по эвакуации граждан государств-членов ЕС из Афганистана и выразил заинтересованность и далее активно взаимодействовать с нашей страной в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, стороны также обменялись мнениями по выработке консолидированной позиции международного сообщества — как в отношении новых афганских властей, так и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении консультаций», — отметили в МИД Узбекистана.

Ранее в ООН заявили, что главный логистический центр Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в рамках оказания помощи Афганистану решено разместить в Термезе.

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