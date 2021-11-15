На границе с Афганистаном пройдут учения военнослужащих Узбекистана и Казахстана

- Узбекистан, общество
- 22:12, 15 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - На окружном полигоне «Термез» на юге Узбекистана, на границе с Афганистаном, с 17 по 24 ноября текущего года пройдет совместное казахстанско-узбекское учение, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Цель совместных маневров – повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач.
От казахстанской стороны в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.
В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдет проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооруженных формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.