ТМХ и Ташкентский метрополитен подписали меморандум о развитии метро в столице Узбекистана

CentralAsia (UZ) - АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и государственное унитарное предприятие «Ташкентский метрополитен» подписали меморандум о взаимодействии в области, связанной с концепцией развития метрополитена города Ташкента.

Подписи под документом поставили генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа и начальник Ташкентского метрополитена Рахмонбек Усманов. Меморандум будет действовать в течение 2022-2032 года, сообщили в пресс-служба ТМХ.

В рамках меморандума, стороны намерены осуществлять взаимодействие в сферах, связанных с развитием инфраструктуры, подвижного состава, пассажирских перевозок, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в интересах социально-экономического развития Республики Узбекистан.

Подписанты меморандума считают перспективной задачей развитие эффективности деятельности ГУП «Тошкент метрополитени» в направлении модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава.