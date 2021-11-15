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ТМХ и Ташкентский метрополитен подписали меморандум о развитии метро в столице Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и государственное унитарное предприятие «Ташкентский метрополитен» подписали меморандум о взаимодействии в области, связанной с концепцией развития метрополитена города Ташкента.

Подписи под документом поставили генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа и начальник Ташкентского метрополитена Рахмонбек Усманов. Меморандум будет действовать в течение 2022-2032 года, сообщили в пресс-служба ТМХ.

В рамках меморандума, стороны намерены осуществлять взаимодействие в сферах, связанных с развитием инфраструктуры, подвижного состава, пассажирских перевозок, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в интересах социально-экономического развития Республики Узбекистан.

Подписанты меморандума считают перспективной задачей развитие эффективности деятельности ГУП «Тошкент метрополитени» в направлении модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава.

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