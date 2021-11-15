В Узбекистане женщину приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за клевету о групповом изнасиловании

CentralAsia (UZ) - В Андижане женщине вынесен приговор в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно данным Андижанской областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье «Клевета». В отношении нее была применена мера пресечения «личное поручительство».

Ранее сообщалось, что замужняя беременная жительница села якобы была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.