Конференция COP26 подчеркнула уязвимость угольной экономики, включая Монголию, а также Россию, Китай

CentralAsia (MNG) - Угольным экономикам, таким как Монголия, потребуется реорганизация климатического финансирования, чтобы сделать возможным переход к чистой энергии.

За последние две недели мировые лидеры собрались в Глазго, Шотландия, где произошла первая промышленная революция, чтобы найти реальное решение растущих проблем, связанных с изменением климата. 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по глобальному изменению климата (COP26) призвала как развитые, так и развивающиеся страны перейти от угольной энергетики к чистой энергии, перенаправив инвестиции с ископаемого топлива на экологически безопасные решения. Это важное обещание серьезно скажется на долгосрочных экономических стратегиях Монголии и других угольно-зависимых стран.

Монголия ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году и предпринимает необходимые шаги, составляя, пересматривая и обновляя свой определяемый на национальном уровне вклад (НУВ) каждые пять лет. Национальная озабоченность Монголии изменением климата проистекает из многоплановых экологических проблем, включая загрязнение воздуха, деградацию земель, опустынивание и злоупотребления в горнодобывающей промышленности, которые загрязняют водные ресурсы страны.

В 2019 году НУВ Монголии поставила цель сократить к 2030 году общие выбросы парниковых газов на 14 процентов по сравнению с обычными уровнями, используя интегрированное национальное и межотраслевое планирование. Однако на Саммите климатических амбиций в декабре 2020 года тогдашний президент Монголии Баттулга Халтмаа заявил, что Монголия могла бы достичь более высокого целевого показателя НУВ (сокращение выбросов парниковых газов на 27,2%), если бы были реализованы условные меры по смягчению последствий, такие как улавливание и хранение углерода и технология преобразования отходов в энергию. Министерство энергетики, Министерство транспорта и Министерство сельского хозяйства должны будут участвовать в усилиях по смягчению последствий.

Сокращение использования угля на местном уровне — это только начало. Индивидуальное использование угля для приготовления пищи и отопления домов может быть ограничено на местном уровне из-за его прямого воздействия на окружающую среду и токсичности. Однако использование угля для энергосистем, скорее всего, продолжится — не только в Монголии, но и в других странах, зависящих от угольной энергетики, таких как Россия, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и другие. В Монголии и других странах обеспечение финансовых ресурсов для полной замены старой системы угольных электростанций как на национальном, так и на местном уровне является серьезным препятствием для полного перехода на чистую энергию к 2030 году.

Более того, хотя уголь и загрязнение воздуха тесно связаны, особенно в районе Улан-Батора, угольный сектор имеет большое экономическое значение в Монголии, что дает ей приоритет над любыми другими проблемами. Последние события в ходе COP26 бросят вызов угольному сектору Монголии, одновременно открывая возможности для инвестиций в экологически чистую энергию, технологии и экологические инициативы с ее партнерами по всему миру.

Во время Дня энергетики 40 стран, включая Канаду, Великобританию, Польшу, Чили и Вьетнам, пообещали отказаться от инвестиций в уголь и ископаемое топливо. Более того, неожиданно, в дополнение к ранее принятому Китаем обещанию прекратить финансирование заграничных угольных электростанций, которые являются частью Пекинской инициативы «Один пояс, один путь», Соединенные Штаты и Китай — два крупнейших в мире источника выбросов парниковых газов — опубликовали совместное заявление с обязательством сократить использование ископаемого топлива. В совместном заявлении говорится, что «Китай постепенно сократит потребление угля в течение 15-го пятилетнего плана [который охватывает период с 2026 по 2030 год] и приложит все усилия для ускорения этой работы». По данным Международного института зеленых финансов, Китай уже увеличил расходы на инициативы в области экологически чистой энергии.

В то время, когда Монголия наращивает поставки угля в Китай, последние обещания Китая — если они будут выполнены — являются предупреждающим знаком для угольного сектора Монголии в целом.

Россия тоже медленно, но верно формулирует политику в отношении изменения климата. Московский Центр Карнеги сообщил: «Менее чем за два года Россия четко сформулировала свои климатические приоритеты, включая чрезвычайную ситуацию с климатом в своей Стратегии национальной обороны, впервые реализовав индикативное планирование для достижения целей, изложенных в ее низкоуглеродной стратегии, и инициирует свои первые проекты по переходу на экологически чистую энергию».

Тот факт, что и Россия, и Китай движутся к чистой энергии, свидетельствует как о будущих проблемах, так и об инвестиционных возможностях.

Последняя конференция COP26 подчеркнула уязвимость угольной экономики, включая Монголию, а также Россию, Китай, Индонезию, Индию и другие страны. Поскольку как развитые, так и развивающиеся страны призываются к преобразованию своих источников энергии, должны быть реалистичный, практический переходный период, методология и, самое главное, финансовые ресурсы, чтобы сделать такой переход возможным.

Например, Великобритания, Франция, Германия, Европейский Союз и Соединенные Штаты пообещали предоставить Южной Африке гранты в размере 8,5 миллиардов долларов для оказания помощи в переходный период, в то время как Индия, Индонезия и Филиппины согласились присоединиться к Программе перехода на угольную промышленность Южной Африки, пилотной программе стоимостью несколько миллиардов долларов, которая может помочь в переходе к чистой энергии. Энергетические аналитики говорят, что программа Южной Африки — это новая модель, и мир наблюдает, как Южная Африка будет использовать эти средства, чтобы определить, является ли переход от угля к чистой энергии с иностранным финансированием устойчивым долгосрочным решением.

Хотя Монголия еще не готова полностью прекратить производство электроэнергии на основе угля, страна работает с европейскими партнерами над ограничением выбросов CO2.

Источники во французской дипломатической службе заявили, что «Франция продемонстрировала растущую роль в борьбе с вырубкой лесов, лесными пожарами и инвестированием в зеленую энергию и сельское хозяйство, что соответствует приоритетам ЕС в отношении Монголии».

Для борьбы с изменением климата Монголия сосредоточила внимание на лесном хозяйстве, землепользовании и установлении привычки сажать деревья. Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в мероприятии Всемирного саммита лидеров в рамках COP26. В ходе сегмента «Действия по лесам и землепользованию» Хурэлсух заявил: «Посадка одного дерева создает условия для роста других растений и кустарников, поглощения углекислого газа и удержания влаги в почве — были предприняты превентивные меры против деградации земель и опустынивания. Однако, посадив сотни и тысячи деревьев, можно вернуть район в его прежнее состояние, а посадив миллионы и миллиарды деревьев, можно вернуть здоровье всему региону».

Во время COP26 «более 130 стран, покрывающих 90% мировых лесов, взяли на себя обязательство остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году».Монголия подписала эту «Декларацию по лесам и землепользованию».

Одновременно с COP26 Монголия провела три национальных форума, посвященных изменению климата. Во-первых, инициатива президента, кампания «Один миллиард деревьев», была хорошо воспринята по всей стране, и к ней присоединилась 21 организация по борьбе с опустыниванием, пообещав посадить 600 миллионов деревьев. Кроме того, Национальный форум по лесному хозяйству нацелен на расширение программ лесного хозяйства Монголии и продемонстрировал потребности в дополнительном финансировании для значительных проектов в области изменения климата, включая лесовосстановление, смягчение последствий опустынивания и сохранение естественной среды обитания страны.

Следующие пять-десять лет имеют решающее значение для наблюдения за тем, куда движется глобальная тенденция изменения климата. Хотя развитые страны стремятся справиться с изменением климата, возникает важный вопрос о том, как и смогут ли развивающиеся страны справиться с таким резким давлением. Кроме того, возникает вопрос, обладают ли развивающиеся страны технологическими, экономическими и финансовыми механизмами для достижения таких политических целей.

Перестройка климатического финансирования заставит такие страны, как Россия, Китай, Монголия, Япония и Южная Корея, диверсифицировать свои источники энергии и экономическую деятельность. Будучи страной со значительной зависимостью от угля, стратегические и глобальные партнеры Монголии должны активизировать экономическое сотрудничество с Монголией, чтобы действительно способствовать диверсификации ее экономики. Монголия, в свою очередь, может предложить лучший деловой климат и правила.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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