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Монголы стали привиться четвертой дозой против COVID-19 из-за запрета на вакцины Спутник-V

CentralAsia (MNG) -  В Монголии увеличился охват бустерных доз против COVID-19. На сегодняшний день это 23,6 процента. Это привело к снижению заболеваемости и смертности от инфекций. На прошлой неделе количество заболевших снизилось на 26 процентов. Нагрузка на больницу снизилась на 40 процентов.

Бывают случаи, когда из-за прививки отдельной вакцины нельзя пересечь границу или участвовать в международных соревнованиях. Некоторые страны не принимают вакцины Спутник-V.

«К сожаленью в этом случае нету возможность вносить коррективы. Единственный выход — четвертая доза. Мы зарегистрировали случаи пересечения границы людьми после приема четвертой дозы. Есть люди, которые принимают четвертую дозу на добровольной основе. И Израиль планирует сделать четвертую дозу в будущем», - сказал О.Батбаяр, секретарь Ученого комитета при Государственной чрезвычайной комиссии.

Израиль не исключает, что его населению может быть необходима и четвертая доза вакцины от коронавируса. И в США заговорили о четвертой дозе вакцины против COVID-19.

Жителей Азербайджана, которым сделали третью (бустерную) дозу прививки от COVID-19, автоматически записывают на четвёртую дозу.

Коронавирус в Монголии
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