В монгольском аймаке Завхан эпос «Жангар» превратится в детский спектакль

CentralAsia (MNG) - Эпос «Жангар», одих из трех вершин монгольской литературы, готовится как детская пьеса, которая будет поставлена ​​в аймаке Завхан.

«Что касается детского спектакля «Жангар», 13-го Указа президента Монголии «О пропаганде героических эпосов», «Национальной программы развития и защиты детей на 2017-2021 годы» правительства Монголии и по инициативе Губернатора Завханского аймака в рамках программы «Национальная гордость — монгольское наследие» было решено превратить эпос в детский спектакль, чтобы привить патриотические, честные, гармоничные и воинственно-героические умы в социальном развитии детей и молодежи через культуру и искусство», - говорит Г.Солонго, директор Музыкально-драматического театра аймака Завхан.

«Язык монгольских эпосов удивительно красноречив. Он сохраняет лучшие традиции монгольской поэзии, содержит древние идиомы и субдиалекты нашего языка. Монгольский эпос — это не только искусство слова, но и сложное искусство с мелодией, мастерством рассказчика, рифмой, обрядами и ритуалами. Монгольские эпосы — самый крупный тип поэзии, созданный в период развития фольклора. Поэтому я считаю, что «Жангар» — самый подходящий эпос для продвижения подрастающего поколения», - сказала она. «Подготовка к детскому спектаклю «Жангар» завершена на 80 процентов. Премьера спектакля запланирована на 10 декабря».

«Жангар» — монгольский фольклорный героический эпос, повествующий о стране счастья и благоденствия Бумбе (Бумба) и подвигах её богатырей. Проникнутый духом героизма и патриотизма, эпос по своим художественным достоинствам относится к лучшим образцам устно-поэтического творчества. «Жангар» и исполнявшие его рапсоды — джангарчи пользовались огромной любовью и уважением в народе. Является историко-героическим произведением.

Героический эпос «Жангар» складывался на протяжении многих веков. О дате создания эпоса мнения учёных разошлись. Некоторые исследователи относят её к XIII—XIV векам. Другая группа учёных считают, что эпос был создан в XVII—XVIII веках. История изучения эпоса насчитывает 200 лет.

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