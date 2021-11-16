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Продолжается 9-ое заседание Совместного монголо-турецкого экономического и торгового комитета

CentralAsia (MNG) -  Девятое заседание Совместного монголо-турецкого экономического и торгового комитета проходит в Анкаре, Турция, 15-16 ноября.

Монгольскую рабочую группу возглавляют министр обороны Г.Сайханбаяр, статс-секретарь Министерства пищевой и легкой промышленности Т.Жамбалцэрэн, директор Департамента международных соглашений и правового регулирования Министерства иностранных дел С.Сухболд и представители профильных министерств и ведомств.

Первое заседание Совместного межправительственного комитета состоялось в 1994 году в Анкаре. На девятой встрече, отложенной из-за пандемии, стороны придают большое значение обсуждению вопросов, направленных на активизацию сотрудничества во всех сферах торговли, экономики и общества.

Министр торговли Турции Мехмет Муш встретился с министром обороны Г. Сайханбаяром и согласился сосредоточить внимание на активизации монголо-турецких торгово-экономических отношений, увеличении товарооборота и поддержке деловых отношений, и стороны договорились создать совместную рабочую группу.

Министр обороны Г.Сайханбаяр провел официальную встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром и подробно обсудил вопросы двусторонних отношений в сфере обороны и договорился о продолжении оказания помощи Монголии в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве в военной сфере.

В ходе встречи Акар сказал, что между Турцией и Монголией существуют прочные исторические и культурные связи.

Он также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области военного образования и оборонной промышленности, а также важность сотрудничества в борьбе с террористической организацией Фетулла (FETO) – группой, стоящей за неудачной попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году, в которой 251 человек. погибли и 2734 получили ранения.

Анкара обвиняет FETO в затяжной кампании по свержению государства путем проникновения в турецкие институты, особенно в вооруженные силы, полицию и судебную систему.

В ходе встречи министры обороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам военной истории, архивов, музеев и средств массовой информации. Также состоялась церемония подписания соглашения о создании совместного предприятия между Ассоциацией оборонной промышленности при Министерстве обороны и государственной компанией MKE при Министерстве национальной обороны Турции.

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