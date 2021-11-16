Монголка стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу Даби

CentralAsia (MNG) - 15 ноября в городе Абу Даби начался 13-й чемпионат мира World pro jiu jitsu championship по джиу-джитсу.

Монгольская спортсменка Т.Цэнд-Аюуш завоевала золотую медаль в весовой категории до 62 кг синего пояса.

И другие монгольские джитсеры завоевали бронзовые медалт, в частности Д.Баярсайхан (до 120 кг) и Б.Батжаргал (до 94 кг) среди мужчин и Т.Чаминтуяа (до 49 кг) среди женщин.

По золотой, серебряной и бронзовой медалям монгольские джитсеры выиграли по итогам участия на чемпионате мира.

Монгольские школьники успешно боролись в первый день чемпионата и завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

Спортсмен из академии 112 fight academy Бэлэгтийгийн Билгуунтэй завоевал золотую медаль в весовой категории до 37 кг оранжевого пояса.

Школьница Г. Энхжин из клуба Magic team выиграла серебряную медаль в весовой категории до 48 кг и другой ученик из этого клуба Б. Тэмуулэн выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

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