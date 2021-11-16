Экс-глава СНБ Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана

Слева-направо: Рустам Иноятов, Бахтиёр Исламов.

CentralAsia (UZ) - Бывший председатель Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) Узбекистана Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

15 ноября пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил о том, что на эту должность назначен Бахтиёр Исламов.

76-летний Рустам Иноятов руководил Службой нацбезопасности почти 23 года – с 27 июня 1995 года по 31 января 2018 года.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов 15 ноября сообщил в своем Telegram-канале о том, что указом главы государства на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, которую занимал Рустам Иноятов, назначен Бахтиёр Исламов.

С августа 2018 года эту должность занимал Рустам Иноятов.

Причина, по которой Иноятова сняли с должности советника президента, пока неизвестна.

Рустам Иноятов на протяжении почти 23 лет занимал пост председателя Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) Узбекистана. 31 января 2018 года он был отправлен в отставку с этого поста.

Рустам Иноятов считался одним из малочисленных государственных деятелей, который смог длительное время проработать в правительстве после смерти первого президента Ислама Каримова.

Служба национальной безопасности, которой он руководил, по сей день считается одной из наиболее закрытых и могущественных структур Узбекистана.

Рустам Иноятов был назначен членом Сената Олий Мажлиса на следующий день после снятия с должности председателя Службы нацбезопасности. После назначения сенатором Иноятов автоматически обрел неприкосновенность.

Согласно законодательству Узбекистана, сенатор обладает статусом неприкосновенности, он не может быть привлечен к уголовной ответственности, а также задержан, арестован или привлечен к наказанию. Для этого требуется согласие Сената. Позже Иноятов был назначен советником президента.

В открытых источниках отсутствует полная информация о биографии экс-главы СНБ Рустама Иноятова.

На сайте ЦентрАзия.ру и в Википедии опубликована краткая информация о его биографии.

Рустам Расулович Иноятов родился 22 июня 1944 года в селе «Пашхурт» Шерабадского района Сурхандарьинской области.

В 1968 году окончил факультет иранской филологии Ташкентского государственного университета. В 1965-1967 годы – одновременно с учебой работал бетонщиком в Ташкентском строительном тресте.

Рустам Иноятов владеет четырьмя языками: узбекским, персидским, русским и английским.

После окончания университета служил в советской армии. В армии поступил на службу в КГБ СССР. Работал на различных офицерских должностях в КГБ Узбекской ССР.

До вторжения советских войск в Афганистан, являвшийся сотрудником контрразведки КГБ Рустам Иноятов в 1976 году начал работу в посольстве Афганистана под дипломатическим прикрытием, эта служба продлилась до 1981 года.

Рустам Иноятов был назначен руководителем Службы национальной безопасности Узбекистана (СНБ), преемницы КГБ, 28 июня 1995 года, сменив Гуляма Алиева, заместителем которого он проработал несколько лет.

По некоторым сообщениям, тогдашний президент Ислам Каримов обратил внимание на Рустама Иноятова после его участия в спецоперации по задержанию группы Шухратиллы Насырова (известный в прошлом криминальный авторитет по прозвищу Шухрат «Домбрабадский» – Ред.), занимавшейся угоном автомобилей.

В 1996 году Иноятову присвоили звание генерала-лейтенанта, а после взрывов в Ташкенте в 1999 году – звание генерала-полковника.​

В 2003 году Зайниддин Аскаров, обвиненный в причастности к взрывам в Ташкенте, находясь в тюрьме дал интервью корреспондентам западных СМИ и подробно рассказал о том, что эти взрывы были организованной и скоординированной спецоперацией СНБ. Он говорил, что Каримов совершил эти взрывы для укрепления своей власти и устранения оппонентов.

После этих событий в Узбекистане усилились гонения на инакомыслящих и верующих. По данным правозащитников, тысячи узбекистанцев были отправлены за решетку, еще сотни людей бежали из страны, опасаясь преследований со стороны узбекских спецслужб. Все эти случаи отмечены в отчетах международных организаций.

13 мая 2005 года произошло одно из самых трагических событий в истории независимого Узбекистана.

По официальным данным, во время столкновений в Андижане погибли 187 человек, по неофициальным – до нескольких тысяч. Некоторые называют случившееся массовым убийством.

Рустам Иноятов стал одним из восьми высокопоставленных узбекских чиновников, кому в 2005 году в качестве одной из санкций ЕС против руководства Узбекистана после трагических событий в Андижане запретили въезд в страны Евросоюза.

Помимо Иноятова, в санкционный список ЕС попали тогдашние министр внутренних дел Закир Алматов и министр обороны Кадыр Гулямов.