Pfizer подала заявку для регистрации таблетки от COVID-19 в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Американская компания Pfizer подала заявку на регистрацию своего товарного знака Paxlovid в Узбекистане. По сообщению издания Spot, заявка в Агентство по интеллектуальной собственности была подана 11 ноября.

В начале ноября компания Pfizer сообщила, что эффективность лекарства Paxlovid для пациентов с высокой степенью риска составила 89%.

В исследовании Paxlovid участвовали 1,2 тыс. человек из группы риска. Среди принимавших препарат в первые дни болезни были госпитализированы менее 1% – против 7% в группе плацебо. Кроме того, из группы плацебо скончались 1,6% пациентов, а среди получавших Paxlovid умерших не было.

В ноябре 2020 года Pfizer совместно с BioNTech выпустили вакцину от коронавируса. На этом фоне просели акции ряда компаний, подорожавшие в карантин.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане детям в возрасте от 12 до 18 лет разрешили добровольно прививаться вакциной Pfizer. Также данной вакциной прививаются и взрослые.