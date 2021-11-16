экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Pfizer подала заявку для регистрации таблетки от COVID-19 в Узбекистане  

CentralAsia (UZ) -  Американская компания Pfizer подала заявку на регистрацию своего товарного знака Paxlovid в Узбекистане. По сообщению издания Spot, заявка в Агентство по интеллектуальной собственности была подана 11 ноября.

В начале ноября компания Pfizer сообщила, что эффективность лекарства Paxlovid для пациентов с высокой степенью риска составила 89%.

В исследовании Paxlovid участвовали 1,2 тыс. человек из группы риска. Среди принимавших препарат в первые дни болезни были госпитализированы менее 1% – против 7% в группе плацебо. Кроме того, из группы плацебо скончались 1,6% пациентов, а среди получавших Paxlovid умерших не было.

В ноябре 2020 года Pfizer совместно с BioNTech выпустили вакцину от коронавируса. На этом фоне просели акции ряда компаний, подорожавшие в карантин.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане детям в возрасте от 12 до 18 лет разрешили добровольно прививаться вакциной Pfizer. Также данной вакциной прививаются и взрослые.

print
  • Таджикистан и Иран готовят долгосрочную программу торгово-экономического сотрудничества
  • В Монголии за сутки выявлен 753 случай коронавируса
  • За сутки в Узбекистане выявили более 230 новых случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com