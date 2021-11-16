В Казахстане за сутки выявлен 931 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 129;

- Павлодарская область — 120;

- город Алматы — 114;

- город Нур-Султан — 110;

- Карагандинская область — 105;

- Костанайская область — 79;

- Алматинская область — 72;

- Акмолинская область — 67;

- Восточно-Казахстанская область — 42;

- Атырауская область — 19;

- город Шымкент — 18;

- Туркестанская область — 16;

- Актюбинская область — 14;

- Жамбылская область — 9;

- Западно-Казахстанская область — 7;

- Кызылординская область — 7;

- Мангистауская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 958 468 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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