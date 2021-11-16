экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлен 931 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 129;

- Павлодарская область — 120;

- город Алматы — 114;

- город Нур-Султан — 110;

- Карагандинская область — 105;

- Костанайская область — 79;

- Алматинская область — 72;

- Акмолинская область — 67;

- Восточно-Казахстанская область — 42;

- Атырауская область — 19;

- город Шымкент — 18;

- Туркестанская область — 16;

- Актюбинская область — 14;

- Жамбылская область — 9;

- Западно-Казахстанская область — 7;

- Кызылординская область — 7;

- Мангистауская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 958 468 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки выявлен 491 случай коронавируса
  • Монголка стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу Даби
  • Монгольский спортсмен Баттөр победил американца на ринге смешанных единоборств ММА


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com