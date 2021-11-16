В Казахстане за сутки выявлен 931 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 129;
- Павлодарская область — 120;
- город Алматы — 114;
- город Нур-Султан — 110;
- Карагандинская область — 105;
- Костанайская область — 79;
- Алматинская область — 72;
- Акмолинская область — 67;
- Восточно-Казахстанская область — 42;
- Атырауская область — 19;
- город Шымкент — 18;
- Туркестанская область — 16;
- Актюбинская область — 14;
- Жамбылская область — 9;
- Западно-Казахстанская область — 7;
- Кызылординская область — 7;
- Мангистауская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 958 468 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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