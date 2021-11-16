экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане для электромобилей начали выдать зеленые номерные знаки
знак
знак

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане начали выдавать отдельные номерные знаки для электромобилей, сообщает ГУБДД республики.

Для автомототранспортных средств с электродвигателем мощностью 4 кВт и более или со скоростью 40 и более км в час вводятся отдельные государственные регистрационные номерные знаки.

На номере код региона выделен зеленым цветом. По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2021 года в Узбекистан импортировано 558 электромобилей из 9 зарубежных стран на сумму 10,5 миллиона долларов.

print
  • Продолжается 9-ое заседание Совместного монголо-турецкого экономического и торгового комитета
  • Банк развития Германии поддержит малый и средний бизнес Узбекистана
  • В Узбекистане женщину приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за клевету о групповом изнасиловании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com