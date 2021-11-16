В Узбекистане для электромобилей начали выдать зеленые номерные знаки

- Узбекистан, общество
- 9:54, 16 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали выдавать отдельные номерные знаки для электромобилей, сообщает ГУБДД республики.
Для автомототранспортных средств с электродвигателем мощностью 4 кВт и более или со скоростью 40 и более км в час вводятся отдельные государственные регистрационные номерные знаки.
На номере код региона выделен зеленым цветом. По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2021 года в Узбекистан импортировано 558 электромобилей из 9 зарубежных стран на сумму 10,5 миллиона долларов.