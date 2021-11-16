Монголия впервые выращивает рис Жасмин в аймаке Баянхонгор

CentralAsia (MNG) - Основываясь на опыте Лаоса, компания «GIMEX Mongolia» реализует пилотный проект по выращиванию риса в сомоне Баянлиг аймака Баянхонгор.

Информацию по текущим вопросам предоставило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны. В ходе этого брифинга министр З. Мендсайхан представил специальный отчет об успешных посадках и сборе урожая риса впервые в Монголии.

Он сказал, что компания «GIMEX» собрала 10 тонн риса с 2 гектаров земли. Звучит мелко, но это начало хорошего.

«Рис, выращенный на месте, будет в ваших руках под названием «Хөсөг», - отметил он.

Эта компания выращивает сорт риса Жасмин. Рис Жасмин (jasmine) – это ароматный рис. Аромат Жасмина напоминает благоухание белого цветка жасмина, потому тайцы и назвали этот рис Khao Dawk Mali («Белый Цветок Жасмина»).

История риса Жасмин началась сто лет назад, когда тайские фермеры занимались культивацией предков этого риса. После Второй мировой войны и почти пятнадцати лет тестирования рис Жасмин появился на рынке. Это произошло в 1959 году, тогда для риса началась Зеленая Революция.

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