Кыргызстан временно приостановил импорт электроэнергии из Узбекистана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - Министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев в интервью одному из изданий сообщил, что сейчас остановлен импорт электроэнергии из Узбекистана и транзита.

Бекмурзаев сообщил, что это связано с проблемами Узбекистана, где недавно были пыльные бури, передает «Тазабек».

«Проблемы есть и их много», - отметил министр энергетики КР.

Бекмурзаев сообщил, что не хочет разглашать торговые взаимоотношения с соседними странами, так как это может влиять на ценовую политику.

Что касается импорта электроэнергии из Туркменистана, то импорт на данный момент приостановлен, но этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

«Импорт приостановлен в связи с проблемами туркменской стороны», - сказал министр.

Справка:

По контракту до конца года Кыргызстан должен получить от Туркменистана 501,9 млн кВт.ч. По состоянию на середину октября Кыргызстан получил из Туркменистана 280 млн кВт.ч.

Также сообщалось, что в начале марта 2021 года приняты постановление и распоряжение правительства КР о товарообмене электрической энергией между Кыргызстаном с Казахстаном и с Узбекистаном.

КР с РК и РУз договорились о взаимных поставках электрической энергии на период 2021-2023 годы, в объеме до 900 млн кВт/1 час (Казахстан) и 750 млн кВт/час (Узбекистан), соответственно. Общий объем составит 1 млрд 650 млн кВт/час по условной цене за 1 кВт/час.

На 20 октября поставка электроэнергии из РУз в КР, которая осуществлялась с марта по октябрь 2021 года в объеме 500 млн кВт/час полностью выполнена и поэтому прекращен экспорт, - поясняли в ведомстве.