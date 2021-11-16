Британские ученые назвали продукт, который снижает уровень холестерина на 10%

CentralAsia (CA) - Высокий уровень холестерина чаще всего является следствием употребления большого количества жирной еды и неправильного образа жизни. Чтобы компенсировать ущерб, порой достаточно подобрать правильную диету и начать заниматься спортом.

Британские ученые из Университета Кардиффа, выявили, что употребление в пищу зерновой горчицы благоприятно влияет на уровень холестерина, передает Daily Express.

Если ежедневно съедать всего одну чайную ложку горчицы с горкой — то есть примерно десять граммов, — можно добиться здорового уровня холестерина.

Как показало исследование, в течение 12 недель у 86% испытуемых стало наблюдаться «существенное снижение» уровня холестерина.

Результаты работы были представлены на рассмотрение Европейской федерации пищевой науки и технологий. Полученные данные свидетельствуют о том, что зерновая горчица — всего одна чайная ложка с горкой в день — может помочь людям с высоким уровнем холестерина.

Ученые, проводившие исследование, отметили, что за 12 недель у 64% испытуемых снизился уровень холестерина, в среднем на 10%.

«Это указывает на многообещающую тенденцию к снижению (уровня холестерина) у людей с высоким риском развития сердечных заболеваний, инсультов и сосудистой деменции», — говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что уровень холестерина можно снизить на 10%, придерживаясь диеты с низким содержанием жиров.

Однако снижение уровня холестерина — это не единственный плюс употребления в пищу зерновой горчицы.

Результаты исследования также показали, что, если есть ее каждый день, она поможет нормализовать уровень глюкозы в крови.

Как сообщает Mayo Clinic, нормальный уровень сахара в крови натощак не должен превышать 100 миллиграммов на децилитр.

Это значит, что зерновая горчица также очень полезна для людей, находящихся в преддиабетическом состоянии.

Высокий уровень глюкозы в крови — это главная угроза, которую несет диабет второго типа, поэтому содержание сахара необходимо тщательно контролировать.

Согласно исследованию, в настоящее время в Соединенном Королевстве преддиабетическое состояние диагностировано примерно у семи миллионов человек.

Количество зерновой горчицы, которое необходимо ежедневно употреблять в пищу для нормализации сахара в крови такое же, как и в случае с холестерином, — всего одна чайная ложка с горкой.

О пользе зерновой горчицы для здоровья известно с незапамятных времен — она упоминается в древнеегипетских, древнегреческих и древнеримских текстах.

Считается, что именно римляне впервые привезли горчицу в Великобританию.

Есть множество способов включить зерновую горчицу в ваш ежедневный рацион. Авторы исследования рекомендуют употреблять ее в качестве добавки к пище, приправы во время приготовления блюд или как заправку.

Чтобы повысить шансы на снижение уровня холестерина, Национальная служба здравоохранения рекомендует также изменить образ жизни, в том числе сделать свой рацион более разнообразным и здоровым и заняться спортом.