Почему возник дефицит угля в Казахстане? Мнения экспертов

CentralAsia (KZ) - Экономисты рассказали агентству Tengrinews.kz. о возможных причинах возникшего в этом году дефицита угля для казахстанских потребителей в разных регионах страны.

Эксперт рынка энергоносителей Сергей Смирнов отмечает, что внезапно возникшую в Казахстане нехватку угля можно сравнить с дефицитом дизельного топлива, о котором говорили все водители в октябре. По мнению Смирнова, в обоих случаях топливо исчезло по искусственно созданным причинам, чтобы поднять на него цену.

«У нас, в Казахстане, в основном добывается экибастузский уголь с высокой зольностью, до 50%. Фактически когда его транспортируют, у тебя полвагона золы, и сомневаюсь, что он пользуется большим спросом за рубежом. В больших объемах его экспортировать просто невыгодно. То есть объемы угля в стране не могли снизиться из-за возросшего экспорта, и напрашивается вариант с намеренным сокращением добычи», - отметил эксперт.

По словам Смирнова, на рынке могут создаваться искусственные барьеры, для того чтобы задерживать поставки угля, создавать дефицит и поднимать на него цену. При этом, как отметил эксперт, бурый уголь, который добывают в Казахстане, в отличие от антрацита не хранится долго, и его все равно нужно будет выводить на рынок.

«Потребление у нас резко не увеличивалось. Население у нас ежегодно потребляет определенные объемы угля, а производство сокращается. ТЭЦ в стране также переводят на газ или мазут. Непонятно, почему в этом году не смогли рассчитать определенное количество угля. Аналогию можно провести с дизелем, который тоже каждый год потребляют примерно одинаково. Думаю, что, как, и с дизтопливом, у нас есть несколько основных поставщиков, которые регулируют угольный рынок. В дефиците виноваты не угольные склады, а поставщики», - добавил Смирнов.

Казахстанский политолог и экономист Петр Своик отмечает, что дефицит угля в стране, а также его возможное удорожание вследствие этого дефицита – это отголоски истерии, которая происходит с энергоресурсами в странах Европы и в Китае. В этих странах потребность в угле резко увеличилась, растет экспорт угля в них, в том числе из Казахстана, выросли цены. Экономист отмечает, что физического дефицита угля в Казахстане, скорее всего, нет, но производители и продавцы топлива ждут, когда цены на внутреннем рынке также подрастут для повышения их маржи.

«Подробностей, конечно, мы не знаем, но если взглянуть на ситуацию со стороны, то на общем фоне стоимость угля в мире существенно выросла, и мы можем предположить, что добычные возможности в Казахстане не сократились, а потребление резко не росло. Вся цепочка того, как уголь грузить, как перевозить и где отпускать населению, у нас тоже давно налажена. Система наверняка способна удовлетворить потребности. Из этого можно сделать вывод, что кто-то специально придерживает поставки угля на рынок и ждет, когда цены вырастут», - отметил Своик.

По словам экономиста, потребность в угле за последний год возросла во многих странах, в частности, в Европе, Китае, Японии. Китай, являясь крупнейшим в мире производителем угля, также является и крупнейшим его потребителем, и шахты просто не успевают удовлетворять спрос. В Казахстане при этом потребление угля населением и предприятиями держится примерно на одном уровне и даже сокращается. Технические возможности удовлетворить спрос есть, но почему-то этого не делается. Своик отметил, что на электростанциях и для производства в стране используется совсем другой уголь, чем тот, который добывают для бытовых нужд. Населению в основном отпускают шубаркольский и каражыринский уголь. Именно поэтому дефицит угля нельзя списать на восстановление производства и рост его потребления в связи с этим.

«Единственным фактором является рост цены в мире и то, что этим кто-то хочет воспользоваться. Цены на уголь государством не регулируются. В цепочке продажи угля населению задействовано около 10 звеньев: это сам разрез, приемные пункты для отправки по железной дороге, перевозки по ж/д, приемные терминалы в крупных городах, распределительные пункты, откуда уголь доставляют до потребителей. На каждом из этих этапов стараются получить свою маржу и добавляют к цене. Кому-то из участников этой цепочки может быть выгоден дефицит», - добавил Своик.

В Алматинской области, как и во многих других регионах страны, цена на уголь держится на уровне 15-16 тыс. тенге за тонну. Как отмечает экономист, по казахстанским меркам это довольно высокие цены, но по мировым - уголь в Казахстане продается практически бесплатно. В Европе сейчас цена топлива приблизилась к 200 долларам за тонну. В Казахстане по словам Своика, также можно ожидать роста цен, хотя казахстанский уголь не востребован в Европе и Азии, но местные поставщики также хотят получать увеличенную прибыль на внутреннем рынке. Если в дело не вмешаются Комитет по регулированию монополий и Агентство по защите конкуренции, уголь в этом сезоне может серьезно подорожать.

С начала ноября в различных регионах Казахстана происходят инциденты, связанные с нехваткой угля.

На ажиотаж вокруг угля отреагировали в Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В связи с этим дополнительно 487 тыс. тонн угля будет поставлено в регионы до конца ноября.

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