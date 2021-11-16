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Глава МИД Узбекистана и еврокомиссар ЕС обменялись мнениями о ситуации в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 15 ноября в Брюсселе встретился с еврокомиссаром по международному партнерству Юттой Урпилайнен, сообщает МИД РУз.

Обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Рассмотрены ход реализации совместных инициатив и программ, а также график предстоящих контактов на различных уровнях и форматах.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и возможностях оказания гуманитарной помощи этой стране в рамках коллективных усилий международного сообщества.

15 ноября в Брюсселе начались узбекско-европейские переговоры, на которых Узбекистан представляет делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Ожидается, что сегодня состоится 16-е заседание Совета сотрудничества «Республика Узбекистан – Европейский союз».

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