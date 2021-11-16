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В МИД Таджикистана состоялась встреча с главами дипломатических миссий стран ЦА

CentralAsia (TJ) -  15 ноября заместитель министра иностранных дел Таджикистана Шараф Шерализода принял глав дипломатических миссий стран Центральной Азии и Южной Кореи в Душанбе. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

Стороны обсудили процесс подготовки к первому заседанию Бизнес-форума Центральной Азии и Республики Корея, которое состоится 29 ноября 2021 года в Душанбе в рамках 14-го Форума сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея. В форуме примут участие руководители торгово-промышленных палат, профильных государственных структур и деловых кругов.

В ходе встречи была подчеркнута важность этого мероприятия для развития перспективных экономических, торговых, инвестиционных сфер, укрепления конструктивных связей между частным сектором и реализацией приоритетных субрегиональных проектов между странами-участницами.

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