За сутки в Узбекистане выявлено менее 190 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 15 ноября, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 190 104. В течение прошедших суток зафиксированы 189 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1360 летальных исходов).

За день выздоровели 203 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 186394).

На лечении находятся 2350 больных коронавирусом.