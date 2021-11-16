Новый препарат Pfizer против COVID, заявленный, как снижающий риск смерти на 89%, испытают в России

CentralAsia (CA) - Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики коронавируса. Об этом пишут «Ведомости».

В государственном реестре лекарственных средств говорится, что в испытаниях примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. Всего привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

Речь идет о препарате Paxlovid (ингибитор протеазы плюс ритонавир). В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований этого препарата. В компании отмечали, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. Там также заявили, что среди участников испытаний препарата, который принимается перорально, не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Pfizer проводит испытания Paxlovid на глобальном уровне. Представитель компании пояснил «Ведомостям», что в них участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе из России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, уточнил он.

О завершении второго этапа клинических испытаний Pazlovid в США Pfizer отчиталась в начале ноября. Курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации Reuters, Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год их количество планируется довести до 50 млн. По оценке компании, новое лекарство потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации.

В России также ведется разработка отечественного лекарства от COVID-19, который уже прошел вторую фазу клинических испытаний. Препарат МИР-19 действует по принципу этиотропной терапии, то есть против возбудителя болезни. Он влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет тому размножаться.