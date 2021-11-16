Ученый оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - Никаких побочных эффектов у назальной вакцины от SARS-CoV-2 не выявлено, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — сказал он.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.

Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.

По словам ученого, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.

Ранее Гинцбург уточнял, что назальная вакцина представляет собой второй компонент инъекционной российской вакцины «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

В конце августа ученый говорил о готовности проводить исследования назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине октября Минздрав одобрил проведение второй фазы исследований. В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют через два года, к концу 2023-го.

10 ноября Гинцбург утверждал, что назальная вакцина не может заменить инъекционную, так как она создана только для дополнительной защиты организма. По его словам, назальный препарат формирует местный иммунитет в носоглотке человека, создавая таким образом еще один барьер для инфекции. «А та (вакцина), которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера», — объяснил он.