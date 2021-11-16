В Узбекистане для борьбы с харассментом в автобусах установят кнопку экстренного вызова

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустят кампанию по борьбе с сексуальным домогательством в автобусах. Для этого в общественном транспорте Ташкента будет установлена кнопка экстренного вызова.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила общественный блогер Азиза Умарова. По словам Умаровой, в августе этого года был проведен опрос общественного мнения о домогательствах в общественном транспорте методом случайной выборки среди разновозрастного населения Ташкента на узбекском и русском языках.

Азиза Умарова приводит результаты опроса. Так, в нем участвовали около 100 человек, 77,5 % из которых – женщины и 22,5 % – мужчины. Согласно опросу, 12,5% опрошенных часто подвергались домогательствам в общественном транспорте, 40% подвергались домогательствам в общественном транспорте один или два раза.

Кроме того, домогательствам в общественном транспорте подвергались близкие и знакомые 60% опрошенных. 51% опрошенных ответили, что не знают, как действовать в случае домогательств в общественном транспорте.

При этом на вопрос о причинах, почему жертвы не обращаются за помощью, были получены следующие ответы:

не знают как себя вести – 49%;

не верят в наказание виновника – 22%;

чувство вины и позора – 19,5%;

страх перед виновником – 8,5%.

Согласно данным, 87% опрошенных считают данную проблему актуальной. Однако, 93% опрошенным неизвестно ни о каких мерах/мероприятиях направленных на профилактику или противодействия домогательствам в общественном транспорте.

По словам Азизы Умаровой, к 25 ноябрю (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) приурочен запуск билетов нового образца, с надписью о недопущении домогательств. А также билет информирует о том, что жертвам домогательств следует обратиться к кондуктору за помощью.