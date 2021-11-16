Правительства Центральной Азии выступили с заявлением на климатическом саммите в Глазго

CentralAsia (TJ) - Правительства Центральной Азии заявили свою четкую позицию на масштабном климатическом саммите (КС-26) в Глазго, пишет «Авеста».

Страны Центральной Азии впервые представили там свой Павильон «Центральная Азия: 5 стран – 1 регион – 1 голос» и впервые выступили с единым региональным заявлением.

В заявлении лейтмотивом сквозит четкая позиция правительств пяти государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана – что только объединенными усилиями можно смягчить характерные только для этого региона драматические последствия изменения климата.

Правительства стран ЦА высказали последствия изменения климата в регионе изолированностью от океанов, беспрецедентным ростом температуры, активным таянием ледников, ростом жарких и засушливых дней, ростом чрезвычайных ситуаций и снижением объема водных ресурсов.

«Главы государств Центральной Азии неоднократно обращали внимание на эту проблему с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН», – говорится в тексте проекта регионального заявления «Голос Центральной Азии».

Как отмечается, «Региональное и международное сотрудничество имеет важное значение для победы в борьбе с изменением климата, содействия устойчивому развитию, удержанию населения в своих странах и сокращению внутренней и внешней климатической миграции».

Страны Центральной Азии единодушны во мнении, что «Центральная Азия может послужить площадкой для тестирования инновационных технологий, методов и подходов в целях повышения устойчивости к изменению климата, достижения целей Парижского соглашения по декарбонизации, содействия восстановлению после пандемии и достижению мира и процветания Региона».

Проект Регионального заявления «Голос Центральной Азии», единодушно принятого всеми государствами Центральной Азии, был разработан при поддержке Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР), основанная главами государств стран Центральной Азии в 1993 году, координировала подготовку и согласование проекта Регионального заявления со всеми государствами ЦА.

Единая позиция стран Центральной Азии «5 стран – 1 регион – 1 голос» привлекла внимание мирового сообщества, и в ходе работы Павильона ЦА был подписан ряд соглашений, в том числе подписание Меморандума о взаимопонимании по вопросам сохранения снежного барса, его кормовой базы и среды обитания в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае, создание Регионального центра по обеспечению транспарентности действий в области климата в Центральной Азии (ReCATH).

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