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В Узбекистане планируют запретить продажу алкоголя и сигарет молодёжи в возрасте до 21 года

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Проект соответствующего закона одобрили депутаты фракции Народно-демократической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба НДПУ Узбекистана.

Отмечается, что при разработке документа был изучен опыт зарубежных стран, в том числе США, Казахстана, Туркменистана, Индонезии и Индии.

В этих государствах возрастной запрет на употребление алкоголя и табачной продукции повышен до 21 года.

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