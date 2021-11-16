В Узбекистане планируют запретить продажу алкоголя и сигарет молодёжи в возрасте до 21 года

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Проект соответствующего закона одобрили депутаты фракции Народно-демократической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба НДПУ Узбекистана.

Отмечается, что при разработке документа был изучен опыт зарубежных стран, в том числе США, Казахстана, Туркменистана, Индонезии и Индии.

В этих государствах возрастной запрет на употребление алкоголя и табачной продукции повышен до 21 года.