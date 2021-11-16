В Узбекистане расширят круг родственников, которым запрещено совместно работать в госорганах

CentralAsia (UZ) - Агентство по противодействию коррупции Узбекистана разработало законопроект, предусматривающий внесение изменения в статью 79 «Ограничение совместной службы родственников на государственном предприятии» Трудового кодекса.

Сейчас содержание статьи таково: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Изъятия из этого правила могут устанавливаться правительством».

Согласно предлагаемой редакции: «Запрещается совместная служба на одном и том же государственном предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве (прямая линия) или сватовстве (прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, родители, сыновья и дочери, внуки и правнуки, супруги, а также родители, братья, сестры супругов и их дети), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому».

Дополнительно предлагается запретить совместную работу в госорганизациях лиц, состоящих в боковом родстве (братья и сестры, их дети, братья и сестры родителей, их дети, братья и сестры бабушек и дедушек, их дети), если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому.

Госслужащий должен будет уведомить руководителя госоргана о том, что работает совместно с родственником в течение 10 дней с момента, когда это ему (госслужащему) стало известно. За несообщение работодателю о близком родстве предлагается установить штраф для сотрудников в размере от 15 до 20 базовых расчетных величин (от 375 до 500 долларов). Должностным лицам может грозить штраф в 25-30 БРВ (от 600 до 750 долларов США) за непринятие мер по переводу одного из сотрудников на другую должность после того, как они сообщили работодателю о близком родстве.