"Уздонмахсулот" ликвидируют, а предприятия компании продадут

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предприятия акционерного общества «Уздонмахсулот» продадут хозяйствующим субъектам, после чего предприятие ликвидируется в установленном законодательством порядке.

Об этом говорится в постановлении президента Ш.Мирзияева «О внедрении рыночных принципов, обеспечивающих свободную конкуренцию при производстве и реализации зерна», подписанном 15 ноября этого года.

Документ принят «в целях поднятия на новый этап реформ, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и продовольственной отраслей, обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке, повышения инвестиционной привлекательности за счет полного отказа от государственных закупок сверх необходимого объема зерна, а также создания возможности для реализации зерна на биржевых торгах без ограничений».

Согласно постановлению, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство финансов и Агентство по управлению государственными активами проведут открытый аукцион по продаже зерновых предприятий в системе АО «Уздонмахсулот» в 2021-2022 годах. Центру развития семеноводства передадут и полностью модернизируют 20 цехов по заготовке семенного зерна зерновых предприятий в системе АК «Уздонмахсулот» за счет снижения налоговой задолженности и задолженности перед Фондом данных предприятий (с учетом начисленных на них пени, а также налогов, возникающих в результате передачи объекта) на размер оценочной стоимости объекта.

Согласно документу, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство финансов должно внести в Кабинет министров предложение о ликвидации акционерного общества после продажи предприятий АО «Уздонмахсулот» предприятиям.

Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство финансов после реализации субъектам предпринимательства предприятий системы АК «Уздонмахсулот» внесут в Кабинет Министров предложение о ликвидации компании.

Смотрите также