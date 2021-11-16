В Узбекистане зампрокурора задержали со взяткой в $8 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ходе оперативного мероприятия, проведенного 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Янгиабадского района Джизакской области.

Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова.

Сообщается, что зампрокурора был задержан с поличным при получении $8 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.