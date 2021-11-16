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В России QR-код для вакцинированных, заболевших COVID-19, будет действовать полгода

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий форму сертификата о вакцинации против коронавируса.

В документе прописан срок действия QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован или перенес COVID-19. Если он и привился, и переболел, то будет актуальна «наиболее поздняя дата наступления события», сказано в приказе.

QR-код после вакцинации действителен год, а после перенесенного заболевания — полгода. В случае, если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован, а после завершения болезни начнет действовать QR-код о перенесенном заболевании.

В опубликованном приказе также оговорена форма бумажного сертификата, который можно распечатать самостоятельно на портале «Госуслуг» или получить в многофункциональных центрах, начиная с 16 ноября.

Ранее в ноябре правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации в общественных местах, в поездах и самолетах. В разных регионах России прошли протесты против введения QR-кодов.

Опрос SuperJob, проведенный 12-15 ноября сразу после внесения законопроектов в Госдуму, показал, что больше половины россиян (51%) считают, что QR-коды нужно выдавать людям с достаточным количеством антител, то есть тем, кто перенес ковид «неофициально».

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