В Узбекистане мужчину, убившего в торговом центре жену и её знакомого, осудили на 22 года

CentralAsia (UZ) - В Самарканде суд вынес приговор мужчине, на глазах у продавцов и посетителей торгового центра зарезавшего свою жену и её спутника, сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла 20 ноября прошлого года в Самарканде. Мужчина, заподозривший жену в измене, убил и ее знакомого.

Сообщается, что 42-летний житель Пастдаргомского района заметил на обочине дороге свою жену, выходящую из автомобиля "Нексия" под управлением 31-летнего предпринимателя Р.Э.

С давнего времени подозревая свою жену и Р.Э. в романтических отношениях, он взял из дома кухонный нож и проследовал за ними до магазина. Он вошел за ними и учинил там ссору, затем вытащив нож, он нанес несколько ножевых ранений Р.Э. в разные части тела, перерезал ему горло, после чего нанес аналогичные ранения своей жене.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 24 февраля 2021 года Самаркандский областной суд признал А.Мастонова виновным по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью). Его приговорили к 22 годам лишения свободы.