Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике. Фото

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил новый город, строящийся недалеко от границы с Китаем, и священную гору, почитаемую его семьей, что стало его первой публичной деятельностью более чем за месяц, передает Reuters.

Северный высокогорный город Самджиен превращается в крупный экономический центр, который чиновники называют «социалистической утопией с новыми квартирами, гостиницами, горнолыжным курортом, торговыми, культурными и медицинскими объектами».

Развивающийся город находится рядом с горой Пэкту, священной горой, которую неоднократно посещал Ким с 2018 года.

Северокорейское агентство KCNA сообщило, что последняя поездка Кима была направлена на инспекцию третьего и последнего этапа строительства, который должен быть завершен к концу этого года после задержек, вызванных международными санкциями и пандемией коронавируса. KCNA не назвало дату визита Кима, но это первое сообщение о публичной активности лидера за 35 дней, с тех пор как он выступил с речью на оборонной выставке, состоявшейся 11 октября.

«Он сказал, что Самджиен стал примером современного горного города при социализме и эталоном развития сельских районов благодаря упорной борьбе трудящихся, несмотря на неблагоприятные северные условия», - говорится в сообщении KCNA.