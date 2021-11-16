ОДКБ проведет в Таджикистане военные учения

CentralAsia (TJ) - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет 17-19 ноября в Таджикистане учения подразделений специального назначения «Кобальт-2021», предстоит отработать действия по уничтожению условных боевиков, передает «Интерфакс».

На фоне осложнения ситуации в Афганистане и прихода к власти в этой стране движения «Талибан» Россия и ее союзники по ОДКБ провели серию учений в Таджикистане.

«Учение пройдет с 17 по 19 ноября на полигоне «Фахрабад» в Таджикистане. Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201- й военной базы», - говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

В сообщении говориться, что военнослужащие Центрального военного округа впервые примут участие в совместном учении «Кобальт-2021». Всего в учении от российской стороны будет задействовано порядка 60 военнослужащих и десяти единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.

По словам российских военных, на активной фазе маневров будет отработано проведение операции по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.

По данным ЦВО, в учении «Кобальт-2021», помимо России, примут участие формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля коллективных сил оперативного реагирования из стран ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности.

«Проведя разведывательно-поисковые действия, российские военнослужащие выполнят вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях «Тигр», - пояснили в округе.

Кроме того, подразделения спецназа под прикрытием снайперских пар проведут высадку на крышу захваченного здания из вертолетов, используя специальное оборудование. Одновременно с этим разведывательные группы, действующие на бронеавтомобилях «Тигр» и бронетранспортерах БТР-80, возьмут участок местности в «полумесяц», блокируя возможные пути отхода противника и вступят в огневой контакт с его боевым охранением. Завершится тактический эпизод штурмом захваченного здания и уничтожением условных боевиков, сообщили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

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