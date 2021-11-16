В Таджикистане ожидается мокрый снег, - синоптики

CentralAsia (TJ) - По данным Агентства по гидрометеорологии страны, в период с 17-18 ноября в республике ожидается резко неустойчивая погода, пройдут осадки (в долинах дождь с переходом в мокрый снег, в горах снег).

17 ноября по Хатлонской области и РРП ожидаются сильные осадки. Понижение дневной температуры в долинах на 10-12 градусов.

Также в этот день в отдельных районах прогнозируется усиление ветра до 13-18 м/с, по Хатлонской области с пыльной бурей и мглой. 17-20 ноября местами туман.

17-18 ноября в Душанбе ожидается резко неустойчивая погода, пройдут осадки дождь с переходом в мокрый снег, 17 числа временами сильные.

17 ноября также ожидается усиление ветра до 10-15 м/с. Понижение дневной температуры на 10-12 градусов. 17-20 ноября в Душанбе ожидается туман.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения